Kulturausschuss: Einstimmiges Votum für Probenhaus

Der Kulturausschuss des Salzburger Gemeinderats hat sich am Donnerstag einstimmig für ein neues Probenhaus für die freie Theater- und Tanzszene ausgesprochen. Die Kulturabteilung der Stadt soll nun ein konkretes Projekt ausarbeiten und offene Fragen klären. Favorit im Streit um den Standort - die „Krone“ berichtete - ist ein Neubau an der Schillinghofstraße. Auch der Bauausschuss hat kürzlich grünes Licht für das Projekt auf den Gnigler Hannak-Gründen gegeben. Läuft alles nach Plan, könnte bereits im Mai mit dem Bau begonnen werden. Bis Ende 2022 will man das Probenhaus fertigstellen.