Häusliche Gewalt: „Du bist nicht alleine!“

„Ich konnte nie Freundinnen mit heimnehmen ...“

Wir sprechen außerdem mit N., die in ihrer Kindheit und Jugend selbst häusliche Gewalt durch ihren Stiefvater erlebt hat. Sie erzählt uns, was er ihr und ihrer Mutter angetan hat und wie sie schließlich einen Weg hinausgefunden hat. Anfangs war er noch der „Vorzeige-Lebensgefährte“, aber dann wurde es immer schlimmer: „Viele haben es nicht ernst genommen, viele haben weggeschaut. […] Was ich nie vergessen werde, ist, dass sogar der Polizist gemeint hat: ,Ja, so junge Madln behaupten gleich mal so Sachen…‘“ Und das geht leider noch immer sehr vielen Frauen so.