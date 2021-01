Kellereinbrüche nehmen in Pandemie stark zu

Es sind auch offenbar schwere Zeiten für Kriminelle: Denn die Gelegenheit für Taschen- oder Ladendiebstähle sowie Einbruchsdiebstähle in Wohnungen oder Wohnhäuser sind aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen während der Pandemie anscheinend rar gesät. Einbrecher schlagen daher immer öfter in Einlagerungsräumen zu. So stieg der Anteil von Kellereinbrüchen in der gesamten Diebstahlstatistik von etwa fünf Prozent in den Jahren zuvor auf acht Prozent im Jahr 2020 an, so das Bundeskriminalamt.