1600 Polizeieinsätze und 2000 Betretungsverbote

„Vor allem Frauen haben während der Krise unser System am Laufen gehalten, gleichzeitig stehen sie schon jetzt in vielen Bereichen als die großen Verliererinnen da. Zu wissen, dass sie zu all dem, das derzeit zu schultern ist, auch noch mehr Gewalt ausgesetzt sind, mehr Prügel einstecken müssen, ihnen mehr körperliche und psychische Gewalt angetan wird, macht mich sehr betroffen“, sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer. Das Sozialressort des Landes finanziert derzeit fünf Frauenhäuser in Oberösterreich, in Braunau ist ein sechtes Haus geplant. Zusätzlich werden auch sieben Frauenberatungsstellen gefördert, die kostenlose Gewaltschutzberatungen anbieten.