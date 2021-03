Die Teststrategie in den Schulen greift

1,5 Millionen Tests in den Schulen in der Vorwoche

Aber: Die Rückkehr an die Schulen erfolgte erst nach den Semesterferien (Mitte Februar) - und seither wird regelmäßig getestet. Alleine in der Vorwoche wurden 1,5 Millionen Tests durchgeführt. Und es werden mehr: Ab nächster Woche soll in der Volksschule dreimal wöchentlich getestet werden. Mehr also als in den meisten anderen Bevölkerungsgruppen. Das sei auch der Grund, warum trotz steigender Zahlen aktuell nur 20 von 5800 Schulen geschlossen sind. Denn man erwische infizierte Kinder rasch und vermeide dadurch Cluster, erklärt Virologin Dorothee von Laer.