Drei Kärntner Hundehotels liegen unter den Top 50

Das Almdorf Seinerzeit in Patergassen bekam auch heuer wieder den Award und liegt in Kärnten auf Platz 3. Das Dorf mit mehr als 50 Chalets verfügt über ein paar komplett eingezäunte Hütten und bietet sich so für den Urlaub mit Hund an. Heuer wird einer der Naturteiche den Vierbeinern gewidmet und mit Ein- und Ausstiegen ausgestattet. Bei der Hundestation warten dann Handtücher und frisches Quellwasser auf die vierbeinigen Gäste.