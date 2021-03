Impfungen: Opposition schießt sich auf Kurz ein

Die SPÖ hat am Dienstag in der Debatte um die Impfstoffbeschaffung scharfe Kritik an der Bundesregierung geübt. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag schoss sich der rote Vizeklubchef Jörg Leichtfried vor allem auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ein - dass dieser nicht voll über die Impfstoffbeschaffung informiert gewesen sei, sei „unglaubwürdig“. Viel Kritik an der Regierung kam am Dienstag auch von den NEOS.