„Grüner Pass“ in EU: „Hoffentlich kommt das“

Ein sogenannter Grüner Pass nach israelischem Vorbild, der europaweit einheitlich und anerkannt Reisen für Geimpfte, Genesene und Getestete ermöglicht. So lautet der Vorschlag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), der in seiner eigenen Partei und der Tourismusbranche erwartungsgemäß großen Zuspruch findet. Der Kanzler will den „Grünen Pass“ beim Donnerstagnachmittag beginnenden EU-Gipfel vorschlagen.