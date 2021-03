50 Lillard-Punkte bei Comeback-Sieg der Blazers

Dank 50 Punkten und zehn Assists von All-Star Damian Lillard haben die Portland Trail Blazers am Dienstagabend (Ortszeit) in der NBA noch einen hauchdünnen 125:124-Heimsieg über die New Orleans Pelicans gefeiert. Dabei hatten die Gäste knapp sechs Minuten vor dem Ende noch mit 117:100 geführt. Doch dann war „Dame Time“: Lillard erzielte insgesamt 20 Zähler im Schlussviertel, auch die letzten sieben Punkte der Blazers gingen allesamt auf sein Konto.