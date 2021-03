Kärnten stellt wieder ein Bundesliga-Team!

Nach acht Jahren stellt Kärnten endlich wieder ein Team in der österreichischen Rad-Bundesliga auf. Feld am See greift ab Sonntag mit einem Mini-Budget an. Hans-Jörg Leopold ist der Kapitän. Teamchef Norbert Unterköfler: „Das hat in unserem Bundesland schon so lange gefehlt - wir wollen jetzt dem Nachwuchs eine Perspektive bieten. Das ist ein langfristiges Projekt!“