„Mundaun“: Folkloristischer Horror aus der Schweiz

„Folkloristischen Horror“ aus der Schweiz verspricht das Adventure „Mundaun“ von Ein-Mann-Entwickler Michel Ziegler, das seit Dienstag als digitaler Download für PlayStation, Xbox und PC (via Steam und Epic Games Store) erhältlich ist und Gamer in ein von der Welt abgeschnittenes Tal in den Schweizer Alpen entführt, wo es dem Tod des Großvaters auf den Grund zu gehen gilt. In der handgezeichneten Kulisse stoßen sie auf ein „bösartiges Wesen, das dort haust“.