Die Evolution der Multiplayer-Onlinespiele

Leidenschaftliche Gamer haben in der heutzutage großen Vielfalt an verfügbaren Multiplayer-Online-Spielen die Qual der Wahl. Von intensiven Battle Royales wie „Fortnite“ und „PUBG“ über strategische MOBAs wie „Dota 2“ und „League of Legends“ bis hin zu fesselnden MMORPGs wie „World of Warcraft“ und „Final Fantasy XIV“ – die Auswahl ist riesig. Auch die kostenlosen Browser Games auf krone.at, wie Goodgame Empire oder Conflict of Nations, erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Entwicklung in diesem Bereich ist rasant, mit ständigen Neuerungen, Releases und Fortsetzungen, die die Landschaft der Online-Spiele stetig erweitern und erneuern. Aber wie hat alles angefangen?