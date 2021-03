Bio muss nicht teuer sein

Derzeit gibt es in den Kindergärten und Schulen beim Essen mindestens 30 Prozent Bioanteil. Bis Ende des Jahres sollen es 50 Prozent werden. Dass das gut funktioniert, Koordination aber sehr wichtig ist, zeigte die Seewinkelstube in Podersdorf am See bei einem Lokalaugenschein mit Landesrätin Daniela Winkler.