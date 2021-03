Premier Johnson: „AstraZeneca ist sicher“

Der Impfstoff werde an zahlreichen Orten „von Indien bis zu den USA ebenso wie in Großbritannien hergestellt“ und auf der ganzen Welt eingesetzt, schrieb Johnson in einem am Dienstag veröffentlichten Beitrag für die „Times“. Das Präparat wurde vom britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt. Am Montag hatte Johnson auch auf die strengen Zulassungsverfahren der britischen Arzneimittelbehörde MHRA verwiesen. Diese sehe keinerlei Anlass dafür, die Impfungen mit AstraZeneca auszusetzen.