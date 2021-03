Bisher kein Todesfall wegen Corona-Impfung

Todesfall in Krems wird noch untersucht

Beim Todesfall in zeitlicher Nähe zu einer Impfung mit dem Impfstoff von AstraZeneca - dabei handelt es sich um jene 49-jährige Patientin, die in Niederösterreich infolge schwerer Gerinnungsstörungen gestorben ist - gibt es aktuell noch keinen Hinweis auf einen ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung, berichtete das BASG.