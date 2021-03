Michelle Obama: „Bete, dass es Vergebung gibt“

„Gibt nichts Wichtigeres als Familie“

In einem Interview mit Mario Lopez für die Show „Access Hollywood“ erklärte die Ex-First-Lady nun, dass sie für die Royal-Aussteiger aber hoffe, dass sie die Ungereimtheiten, die mit dem britischen Königshaus bestehen, aus der Welt schaffen können. „Ich bete einfach, dass es Vergebung gibt, dass es Klarheit und Liebe und eine Lösung an einem bestimmten Punkt gibt“, so Obama.