Martin Hintereggers Rückkehr wegen Zerrung offen

Eintracht-Frankfurt-Legionär Martin Hinteregger droht auch in der nächsten Partie in der deutschen Bundesliga auszufallen. Der 28-jährige ÖFB-Teamverteidiger und Klubkollege von Stefan Ilsanker hat mit einer leichten Zerrung der Faszie des linken Oberschenkels zu kämpfen, wie die Eintracht am Montag mitteilte.