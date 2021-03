Mädchen (11) eingesperrt und vergewaltigt: Haft

Der Angeklagte - dem Alkohol ergeben, ohne Job und Partnerin - hatte nach einer Beinoperation Probleme mit dem Gehen. Eine Nachbarin bot ihm an, dass ihm ihre Kinder beim Einkaufen helfen könnten. Am 14. November 2020 trat er an die Frau heran und bat sie, sie möge ihm eine ihrer Töchter vorbeischicken. Die Jüngere klopfte wenig später an der Tür, begleitete den 39-Jährigen zu einem Supermarkt und trug ihm die Einkaufssackerln in die Wohnung.