Lockdown: Als der Stillstand dieser Welt begann

Das Corona-Jahr 2020 zeigte auch deutlich, wie unterschiedlich die Politik und letztlich die Menschen in den Ländern rund um den Globus mit dem Virus und all den notwendig gewordenen Einschränkungen umgehen - mal mehr, mal weniger erfolgreich, klammern sich alle im Jahr 2021 an die Hoffnung auf ein Licht am Ende des langen Tunnels.