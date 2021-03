Nerven wie Drahtseile

Einen genauen Zeitplan gäbe es noch nicht, sagen die Funktionäre, aber in ein paar Wochen tagt schon mal der UEFA-Kongress, um den gesammelten Schwachsinn so langsam auf den Weg zu bringen, und zwar in Montreux, wo sich mit dem Gruyère ein Schweizer Käse ohne größere Löcher größerer Beliebtheit erfreut.