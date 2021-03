TUI zieht den Saisonstart auf Mallorca vor

Nach der Aufhebung der Beschränkungen für die Balearen und weitere spanische Regionen ab Sonntag in Deutschland will der größte Reiseanbieter TUI den Beginn der Ostersaison auf Mallorca vorziehen. Das Unternehmen erwartet eine entsprechende Nachfrage, wenn sich Urlauber nach der Rückkehr nach Deutschland dann vor allem nicht mehr in Quarantäne begeben müssen. Erste große Hotels auf Mallorca sollen ab dem nächsten Wochenende ebenfalls den Betrieb aufnehmen.