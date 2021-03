Kaltfront: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee möglich

In Oberkärnten und Osttirol liegt zwar noch Schnee; doch seit Sonntag kommt neuer dazu - zumindest im nördlichen Osttirol sowie in Teilen Oberkärntens. Bis Mittwoch könnten in höheren Lagen stellenweise sogar bis zu 50 Zentimeter fallen. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad. Im restlichen Teil Kärntens regnet es. Die Quecksilbersäule steigt dabei maximal auf 10 Grad.