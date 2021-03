LH-Vize Haimbuchner bei Babyparty mit 30 Gästen

Vorne weg: Ob mit oder ohne Coronainfektion, solch eine Garagenparty in dieser Größenordnung ist aktuell illegal, und das sollte sich auch bis zum Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner von der FPÖ durchgesprochen haben. „Maximal zwei Haushalte – vier Erwachsene, sechs Kinder“, so die aktuelle Verordnung. Doch was war am Dienstag passiert?