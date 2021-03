Alarm um drei Drogentote: Opfer waren Neulinge!

Mehrere Drogentote innerhalb kürzester Zeit

Erst am vergangenen Wochenende war ein 35-jähriger Klagenfurter von seiner Freundin leblos in der Wohnung aufgefunden worden. Und im Februar verstarb ein erst 21-jähriger Mann aus der Landeshauptstadt. Beide hatten Drogen im Blut. „Auffällig ist, dass es sich bei den Todesopfern um keine klassischen Junkies handelt, sie gelten im Drogenmilieu quasi als Neulinge“, so Schnitzer weiter. „Die Betroffenen hatten wenig bis gar keine Erfahrungen mit dem Suchtgift. Daher kann es auch schnell passieren, dass sie sich mit der Dosierung vertun oder vor allem die Wirkung von Heroin unterschätzen.“