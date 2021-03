Zweijähriger geht es wieder besser

Die Mutter des Kindes habe ihm mitgeteilt, dass das Mädchen vermutlich noch am selben Tag entlassen werden könnte, berichtete Bürgermeister Heinz Heidenreich am Freitag. Offenbar hatte die Zweijährige das Spülmittel bei dem Vorfall gleich wieder ausgespuckt, in die Speiseröhre oder in den Magen dürfte nichts gelangt sein. „Es hätte viel schlimmer ausgehen können“, zeigte sich Heidenreich erleichtert. Zu dem Unfall war es in der Küche gekommen. In einem unbeobachteten Augenblick dürfte das Mädchen zu dem Klarspüler gegriffen haben. Als die Pädagogin das sah, nahm sie dem Kind sofort die Flasche weg und verständigte die Rettung. „Alle haben rasch und besonnen reagiert“, so Heidenreich.