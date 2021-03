Mann mit Messer verletzt: Lebensgefährtin in Haft

Bereits am Abend des 7. März wurden Polizisten zu einem Wohnhaus in der Wiener Straße gerufen, - ein Mann (27) war blutüberströmt am Gang aufgefunden worden. Dabei lag der 27-jähriger Iraker aus Graz mit entblößtem Oberkörper im Bereich seiner Wohnungstüre. Er hatte eine Stichverletzung am Rücken.