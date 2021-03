Tiefenentspannte Krimmler Knödeln

Über die Köchin: Maria Steger (62), Chefköchin im Hotel Post in Krimml. Die gebürtige Mühlviertlerin war nach Umschulung auf Gastronomie unter anderem in Tirol auf Saison. Seit 1978 im Hotel Post in der Küche, unzählige Weiterbildungen (etwa Chefkoch-Kurs) absolviert.