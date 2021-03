Pandemie hat Autoverkehr teils stark reduziert

Im Juli, August und September war der Verkehrsrückgang am schwächsten. So wurden auf der Westautobahn (A1) bei Traun in diesen drei Monaten um acht Prozent weniger Autos gezählt als in den Vorjahresmonaten, auf der Südautobahn (A2) bei Bad Vöslau und bei Pörtschach waren im September nur mehr um vier Prozent weniger Pkw unterwegs als im September 2019.