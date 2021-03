Nets beenden im Topspiel Siegesserie der Celtics

Die Siegesserie der Boston Celtics in der National Basketball Association (NBA) ist am Donnerstag im Spitzenspiel gegen die Brooklyn Nets gerissen. Nach vier vor der All-Star-Pause eingefahrenen Erfolgen unterlag Boston in der ersten Partie danach 109:121. Kyrie Irving kam auf 40 Punkte für die Nets und spielte überragend, bei Boston war Jayson Tatum mit 31 Zählern der beste Werfer. Die Nets verzichteten noch auf Neuzugang Blake Griffin.