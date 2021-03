Impfung: Große Hoffnung auf ein Stück Normalität

Äußerst sorgfältig vermischt die diplomierte Krankenpflegerin Julia den aufgetauten Impfstoff von Biontech/Pfizer mit 1,8 Milliliter steriler Kochsalzlösung, ehe sie mit einer Ampulle sechs Spritzen zur Verabreichung vorbereitet. Im „SZentrum“ in Schwaz herrscht fast schon so etwas wie Aufbruchsstimmung. Vor den insgesamt sieben Impfkojen warten Frauen und Männer jeden Alters geduldig in der Reihe. „Wir hoffen, dass wir mit dem kleinen Piks ein Stück Normalität zurückerhalten“, lautet der Tenor.