Ungarn: Bis Ostern alle Über-60-Jährigen geimpft?

In Ungarn können bis Ostern alle Bürger über 60 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Das gab der ungarische Kanzleiminister Gergely Gulyas am Donnerstag bekannt. Das Nachbarland mit zehn Millionen Einwohnern befindet sich bereits in einer dritten Welle und verzeichnet einen Rekordanstieg bei Neuinfizierten und Todesopfern. Der derzeitige verschärfte Lockdown wurde am Montag verhängt und dauert bis 22. März.