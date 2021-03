Prinz Harry: So hoch ist Erbe von Prinzessin Diana

Auch wenn Harry nach dem Umzug nach Amerika Sorgen wegen der Kosten für die weggefallene Security geplagt haben, musste er wohl in keiner Sekunde am Hungertuch nagen. Freunde standen ihm und Meghan zu jeder Zeit bei.

So wohnten er und seine Frau der „New York Post" zufolge die ersten Monate in Kanada mietfrei in einem Herrenhaus auf Vancouver Island, das ein Bekannter ihnen zur Verfügung gestellt hat. Die erste Zeit in Los Angeles durften sie in einem Haus des befreundeten Tyler Perry wohnen, bevor sie ihr Anwesen in Santa Barbara gefunden hatten.