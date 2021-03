Österreicher gehen zu sorglos mit Pandemie um

Bisher 8798 Corona-Tote in Österreich

Vor einem Jahr starb der erste Österreicher nach einer Corona-Infektion. Der 69-jährige Wiener hatte sich in Italien angesteckt und erlag in der Nacht auf 12. März im Kaiser-Franz-Josef Spital einem Multiorganversagen. Seither hat die Pandemie in Österreich 8798 Menschenleben gekostet (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr). Im EU-Vergleich liegt Österreich damit im hinteren Mittelfeld. Für die nun angelaufene dritte Infektionswelle hoffen Experten auf den Impfeffekt, insbesondere in Altersheimen.