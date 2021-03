Köstinger: Öffnung am 27. „unser erklärtes Ziel“

Trotz der weiterhin sehr hohen täglichen Neuinfektionszahlen will man an der geplanten Öffnung der Schanigärten am 27. März festhalten. „Unser erklärtes Ziel ist, dass wir am 27. die Öffnung vollziehen“, bestätigte am Mittwoch auch Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) am Rande einer Pressekonferenz zu einem neuen, 430 Millionen Euro schweren Hilfspaket für eben die Gastronomie, den Tourismus, den Sport und die Kultur. Natürlich nur, wenn die Zahlen, die bis dahin vermeldet werden, es zulassen.