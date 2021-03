Vor einem Jahr starb der erste Corona-Patient

Frühzeitig viele Knackpunkte erkannt

Inzwischen habe man rund 250 Intensivpatienten in der Abteilung behandelt: „Und ganz steil war die Lernkurve ganz am Anfang. Im März 2020, diese ersten Wochen, die waren sehr, sehr intensiv.“ Es habe auch viele Annahmen gegeben, die zum Teil „auch so richtig falsch waren“. Hier habe man sehr frühzeitig viele Knackpunkte erkannt, erzählte Neuhold. So habe man relativ schnell bemerkt, dass es nicht nötig sei, möglichst viele Menschen zu intubieren, also maschinell zu beatmen.