Skandal-Filmer führte bei Demo Interview mit Kickl

Der rechte YouTuber - bis Montag Mitglied der Alternative für Deutschland in Bayern - hatte es mit seinem Ausflug nach Österreich jüngst zu zweifelhafter Bekanntheit gebracht: Am Samstag lud er ein Video aus der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers in Mauthausen ins Netz, in dem er Corona-Impfstoffe mit dem im Holocaust eingesetzten Gift Zyklon B verglich. Er wurde wegen Wiederbetätigung angezeigt, der Verfassungsschutz ermittelt.