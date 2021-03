AfD-Mann in Mauthausen: „Impfung neues Zyklon B“

Ein AfD-Aktivist aus Bayern hat offenbar am Wochenende das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen in Oberösterreich besucht und dort ein Video gedreht, in dem er nicht nur befürchtet, dass für „Leute, die Impfungen oder Tests verweigern“, wieder „solche Läger hier eingerichtet“ würden, er vergleicht auch die Impfstoffe von Biontech oder AstraZeneca mit Zyklon B. Mit diesem Gas wurden zur Zeit des Nationalsozialismus in Vernichtungslagern Millionen Menschen getötet. Nach „Krone“-Informationen ermittelt nun der Landesverfassungsschutz. Der AfD-Aktivist könnte auch bei der Rede von FPÖ-Chef Herbert Kickl im Wiener Prater anwesend gewesen sein.