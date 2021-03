Puchers leere Versprechen

In Hirm ist der Unmut über die Commerzialbank bei Bürgermeisterin Inge Posch-Gruska noch spürbar. Fast 900.000 Euro fehlen wegen der Bank. Ein Teil in der Gemeindekasse, der Rest in der Bauland-Erschließungsgesellschaft, über die günstiges Bauland für Jungfamilien geschaffen werden sollte.