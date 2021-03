SPÖ fordert bessere Bedingungen für Erntehelfer

Die SPÖ fordert bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung für Erntehelfer. „Die vorrangige Überlegung muss sein, wie in der Landwirtschaft eine gerechte Bezahlung durchgesetzt werden kann“, sagte SPÖ-Abgeordneter Alois Stöger am Mittwoch. Hier könne die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) helfen. „Die Vergabe von Fördergeldern muss ganz klar an die Einhaltung von Arbeitsrechten geknüpft sein“, so Stöger.