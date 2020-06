Erntehelfer arbeiten „unter unhaltbaren Zuständen“

Corona-Krise offenbart Missstände in der Erntearbeit

„Solche Arbeitsbedingungen sind nicht der Einzelfall, als der sie gerne dargestellt werden“, hielt Cordula Fötsch von der „Sezonieri“-Kampagne in der Aussendung fest. „Immer wieder kommt es in österreichischen Landwirtschaftsbetrieben zu Lohndumping“, ergänzte Peter Schleinbach, Bundessekretär für Branchen- und Kollektivvertragspolitik in der PRO-GE. Die Corona-Krise habe die Missstände in der Erntearbeit offenbart. Nun müsse sich auch die Politik intensiv damit auseinandersetzen, wie man ein System gestalten könne, das nicht auf Ausbeutung beruhe.