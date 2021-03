Für viele Betriebe rechnet sich die Öffnung nicht

Viele lassen ihr Lokal lieber geschlossen

Stefan Köb, Spartenobmann-Stellverteter und Mit-Geschäftsführer des „Pier 69“ in Bregenz, ist einer der Gastronomen, der sein Lokal vorerst noch lieber geschlossen hält. In einem Posting auf Facebook teilt er am Mittwoch gemeinsam mit seinem Kompanion Lukas Buttazoni seine Entscheidung mit: „Das ist kein Rahmen, in dem wir unserem Geschäft als Gastgeber erfolgreich nachkommen können. Wir hoffen, euch zu Ostern, unter leichteren Bedingungen bei uns begrüßen zu dürfen!“