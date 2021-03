Jubel um „Willi“, das Wisent aus der Höhle

Ahnenforschung einmal anders: Zwei Höhlenforscher fanden Ende Dezember in einer Doline am Kasberg den skelettierten Schädel eines Wisents aus dem Mittelalter. Der Bisonbulle war anno dazumal in die Karsthöhle gestürzt und verendet. Nun wird er als neues Maskottchen bejubelt und hat auch schon einen Namen: „Willi, das Wisent“.