Ali gegen Frazier! Box-Kampf hielt Welt in Atem

Showdown in der 15. Runde

In der 13. Runde versuchte Ali alles, er schlug pausenlos auf den Körper seines Gegners ein, dieser konnte sich nicht mehr so schnell wegbücken, als zu Beginn des Kampfes. Ali traf seine Nase, seine Stirn, überall am Kopf, aber es war zu spät. In der restlichen Zeit hielten sich die Gegner immer öfter, Frazier wusste, die Zeit arbeitet für ihn. Und die endgültige Entscheidung folgte in der letzten, 15. Runde: Noch einmal ein Handshake, Ali tanzte, holte nach seiner ersten Kombination zu einem Rechts-Schlag aus und genau in dem Moment wurde er am ungedeckten Kinn getroffen. Praktisch ein Knock-Out. Ali lag auf seinem Rücken, dann drehte er sich und stand auf. Das Publikum brüllte, der Schiedsrichter Arthur Mercante zählte bis acht, jeder wusste, Ali ist geschlagen. Der gab aber nicht auf, rannte noch einmal auf Frazier zu, versuchte, eine Links-Rechts-Serie, seine Schläge ließen aber die Härte vermissen. Das war’s.