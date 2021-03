Es wird eng: ÖSV-Damen droht traurige Premiere!

Nicht nur für die Athletinnen, sondern auch für die Trainer sind Siege der Antrieb jeder Arbeit. Liensberger hatten 0,19 Sekunden in Flachau, 0,05 in Zagreb und 0,11 am Semmering gefehlt. Ramona Siebenhofer hatte in der ersten Abfahrt von Val di Fassa um zwei Hundertstel das Nachsehen. Was nichts daran ändert: Es droht der erste Winter ohne Damensieg! Fünfmal rettete zumindest ein Erfolg diese Bilanz. Zuletzt 2016/17, als Christl Scheyer bei der Abfahrt in Zauchensee Österreichs einzigen Triumph einfuhr. Der beste Winter: 2006/07 mit 23 Erfolgen. Allein Marlies Raich und Renate Götschl gewannen je acht Rennen.