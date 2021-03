Mama-Selfcare: Schaumbad oder Lebensglück?

Starting with the one in the mirror

Bei dieser Liste sollten wir mit den wichtigen Dingen beginnen. Eine Metapher hilft uns dabei. Vielleicht haben Sie schon vom sogenannten Lebensglas gehört. Stellen Sie sich ein großes gläsernes Gefäß vor, in das Sie ein paar große Steine für die wirklich wichtigen Dinge im Leben, ein paar kleinere für immer noch wichtige Dinge, Kieselsteine für nicht so wichtige und Sand für die kleinen, eher unwichtigen Dinge füllen. „Wenn wir das Gefäß mit Sand zu füllen beginnen, werden wir die Steine keinesfalls mehr unterbringen. Wenn wir aber zuerst die großen Steine hineintun und die kleinen zwischenlagern, den Kiesel und zuletzt den Sand reinreiseln lassen, werden wir vermutlich sehr viel mehr unterbringen. Vor allem findet das Platz, was wichtig für uns ist“, betont Lifecoach Linda Syllaba.