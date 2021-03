Neue Energietankstellen: Fifty Shades of Mama

Geht’s der Mutter gut, geht’s dem Kind gut!

Der Wesenskern ist angeboren, doch am Ende ist Charakter das, was der Mensch aus seinen Erfahrungen macht. Auch kleine Kinder können Gefühlsausdrücke in der Mimik anderer Menschen wahrnehmen. Doch wie alle anderen Menschen auch wissen sie nicht, was die Ursache für diese Gefühle ist. Sie interpretieren die Situation trotzdem und beziehen, was sie sehen, im Zweifelsfall auf sich. Anhand dessen, wie die Handlungen mit den nonverbalen Signalen zusammenpassen, lernt ein Kind, die „Landkarte“ seiner Bezugsperson zu lesen. Selbst wenn das, was gesagt wird, nicht mit dem, wie es gesagt wird, in Einklang steht, lernt das Kind etwas über die Person.