Stiftung Warentest: Das sind die Top-Virenscanner

Microsoft Defender mit Note 2,5 am letzten Platz

Interessanterweise schnitt in der Gesamtbewertung der Windows Defender von Microsoft mit einer Gesamtnote von 2,5 am schlechtesten ab. Die Gratis-Lösung, die in früheren Vergleichstests gut gegen die kostenpflichtige Konkurrenz abschnitt, hat laut dem Test die schlechteste Schutzleistung der getesteten Scanner. Außerdem orten die Tester - wie bei einem Drittel aller Testkandidaten - Mängel bei der Datenschutzerklärung.