Laimer heiß aufs Rückspiel: „Schippe drauflegen“

So richtig zufrieden war nach dem 2:2 niemand.Die Bayern hatten die Partie in der Allianz Arena druckvoll eröffnet, Chance um Chance herausgespielt. Doch in Führung ging Real durch Vinicius Junior nach einem - wie es die spanische Zeitung „Marca“ nannte – „stratosphärischen Pass“ des Ex-Bayern Toni Kroos. Nach der Pause drehten Leroy Sané und Harry Kane via Foulelfmeter die Partie. Aber in der Schlussphase schlug ein effizientes Real ebenfalls vom Punkt zurück, Vinicius Junior markierte einen Doppelpack.