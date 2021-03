Aston Martin stellt ab sofort Safety & Medical Car

Der Vaned-Kühlergrill in Verbindung mit einem neuen Frontsplitter erzeugt 155,6 kg Abtrieb bei 200 km/h; das sind über 60 kg mehr als der Vantage in Serienausführung bei derselben Geschwindigkeit erzeugt. Modifikationen an der Aufhängung, der Lenkung und den Dämpfern wurden ebenfalls vorgenommen, mit zusätzlichen Feinarbeiten an der Unterbodenversteifung zur Steigerung der Steifigkeit der Frontstruktur. Außerdem bekam er ein umfassendes Aero-Kit und Sportreifen verpasst. Das Safety Car fährt auf serienmäßigen Pirelli-Straßenreifen, die Carbon-Keramik-Bremsen entsprechen der Serie, wobei zusätzliche Bremskanäle im Frontgrill versteckt sind, um die Kühlung zu unterstützen.