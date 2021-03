Pfefferspray-Einsatz gegen Mutter mit Kind am Arm

In den USA sorgt neuerlich ein Fall von Polizeigewalt, der erst jetzt bekannt geworden ist, für Aufregung und Empörung. Zugetragen hat sich das Ganze bereits am 22. Februar in der Stadt Rochester im Bundesstaat New York. Eine nun veröffentlichte Videoaufnahme (siehe oben) zeigt, wie Polizisten eine Afroamerikanerin mit einem Kind auf dem Arm auf den Boden drücken und mit Pfefferspray traktieren.